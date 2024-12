Le militant écologiste Paul Watson est arrivé en France

Aéroport de Roissy, France | AFP | vendredi 20/12/2024 - Le militant écologiste américano-canadien Paul Watson est arrivé à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle vendredi après-midi peu avant 15H00, après avoir passé cinq mois en détention au Danemark, pays qui a rejeté mardi la demande d'extradition du Japon, a observé une journaliste de l'AFP.



Paul Watson, 74 ans, engagé depuis une cinquantaine d'années pour la défense des baleines et connu pour ses actions coups-de-poing, a suscité un élan de sympathie en France où les autorités avaient demandé au Danemark de ne pas l'extrader, ainsi que chez les défenseurs de l'environnement.



Sous les applaudissements de la poignée de sympathisants venus l'accueillir, il a quitté l'aéroport sans faire de déclaration.



A sa libération mardi, il avait annoncé son intention de rentrer en France où vit sa famille.



"Un rassemblement aura lieu à Paris, le samedi 21 décembre 2024, de 14H30 à 17H, pour accueillir chaleureusement le fondateur de Sea Shepherd qui vient de retrouver la liberté après 149 jours passés en prison au Groenland", a annoncé jeudi l'organisation dans un communiqué.



"Mon arrestation a attiré l'attention de la communauté internationale sur la poursuite des opérations illégales de chasse à la baleine par le Japon", s’était félicité mardi M. Watson dans un entretien vidéo à l'AFP.



"Ces cinq mois ont été une extension de la campagne" contre la chasse à la baleine, selon lui.



Il avait été arrêté le 21 juillet à Nuuk, capitale du Groenland, après la relance d'une demande émise par le Japon en 2012 via une notice rouge d'Interpol.



Ses avocats ont annoncé leur intention d'attaquer cette notice rouge et le mandat d'arrêt japonais.