Le meurtrier présumé de Rony placé en détention provisoire

Nouméa | LNC | jeudi 30/12/2021 - Âgé de 17 ans, le suspect est déjà connu de la justice pour des violences et des cambriolages.



Une information judiciaire a été ouverte jeudi par le parquet de Nouméa dans le cadre du meurtre de Rony, le 28 décembre à Païta. Âgé de 17 ans, l’auteur présumé, qui s’est présenté à la gendarmerie mercredi soir avec un membre de sa famille, a été placé en garde à vue au cours de laquelle il a relaté “un contexte de rixe générale impliquant des membres des deux communautés, wallisienne et mélanésienne”, explique le procureur de la République Yves Dupas.



“Il a reconnu avoir participé à cette rixe, notamment en menaçant un jeune à l’aide d’un couteau. Il a précisé que la victime, Rony, s’est alors dirigée vers lui pour se battre. Au cours de leur altercation, des coups ont bien été échangés. Alors qu’il se trouvait au sol, l’auteur présumé portait plusieurs coups de couteau à la victime, avant de prendre la fuite”, poursuit le magistrat du parquet. S’il a reconnu en garde à vue avoir porté des coups de couteau mortels, il a contesté avoir eu l’intention de tuer Rony.



Le mineur, déjà connu de la justice pour des violences et des cambriolages, a été mis en examen jeudi du chef d’homicide volontaire (meurtre) et a été placé en détention provisoire. “Une décision conforme à la demande du magistrat instructeur et aux réquisitions du parquet, qui avait retenu parmi les motifs la nécessité de garantir la représentation en justice du mis en examen, la nécessité de prévenir toute pression sur les témoins et les proches de la victime, la gravité des faits ayant provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public, ainsi que de prévenir le renouvellement de l’infraction” développe Yves Dupas. L’enquête se poursuit désormais pour déterminer les autres responsabilités dans cette rixe.