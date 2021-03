Le meurtrier de Tikehau condamné à la perpétuité

Succédant à Me Breggman, l'avocat général a quant à lui abordé le long “chemin criminel” de l'accusé, commencé non pas le soir des faits, mais il y a de cela 31 ans lorsqu'il avait rencontré celle qui allait devenir son épouse et qu'il allait battre régulièrement durant leur vie commune. “Cette nuit-là, c'était la fin de ce chemin criminel, c'est le moment où il l'a achevée” a-t-il affirmé avant de s'adresser aux jurés en les appelant à retenir l'intention de tuer. “L'accusé conteste avoir eu l'intention de la tuer mais je n'ai pas le moindre doute à ce sujet. L'intention est ce qui se trouve en notre for intérieur, ce qui ne se voit pas par définition mais l'on peut la déduire des éléments extérieurs telle, notamment, que la quête effrénée de l'accusé pour trouver des armes qui était révélatrice de son intention criminelle.” L'avocat général a finalement requis 30 ans de prison.



Face à la particulière violence des faits reprochés à son client, l'avocat de ce dernier, Me Adrien Huguet a quant à lui rappelé lors de sa plaidoirie que si son client avait reconnu la totalité de la matérialité des faits, il fallait lui apporter du crédit lorsqu'il affirmait qu'il n'avait pas voulu la tuer la victime. “A sa façon, rustre, peu expansive, il aimait sa femme et avait peur de la perdre” a-t-il expliqué après avoir donc réfuté l'affirmation selon laquelle son client avait volontairement donné la mort à son épouse.



Au terme de deux heures de délibéré, les jurés de la cour d'assises auront finalement choisi de condamner l'accusé à la peine maximale, la réclusion criminelle assortie d'une peine de sûreté de 18 ans. Me Huguet a annoncé que son client ne ferait pas appel de cette condamnation.