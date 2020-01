Le mercato des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2

Tahiti le 10 janvier 2020 - La période des démissions/mutations de mi-saison s’est clôturée le 5 janvier dernier. Plus de 150 dossiers ont été enregistrés par la direction des compétitions de la fédération tahitienne de football.



Si l'AS Vénus, leader du championnat de Ligue 1, a décidé de ne recruter aucun joueur pour la fin de saison et de s'appuyer sur son effectif actuel, son dauphin de Moorea Tiare Tahiti a enregistré notamment les arrivés de deux joueurs béninois. Brison Avodage (JAC FC) et Bio Odo Chabi (Soleil FC de Cotonou).



L’AS Tefana, qui a commencé à trouver son rythme juste avant la trêve, accueille deux joueurs métropolitains : Arthur Duval (La Tour d'Auvergne Rennes) et Kevin Gil (Le Case de Nice). A noter que le club de Faa'a est dans l’attente du certificat de transfert international pour Jim Ouka. Le Calédonien de l’AS Magenta a fait partie de plusieurs sélection jeune et a aussi été auteur d’un but contre Tahiti en finale des Jeux du Pacifique 2015.



Actuellement septième au classement, l’AS Central Sport enregistre l’arrivée de deux joueurs canadiens : Ospina Camilo Saenz (Dynamo Québec) et William Vandal (Académie Impact de Montréal). Le club de Papeete accueille également quatre joueurs de l'AS Pirae : Winifred Faatomo, Hervé, Manavarere et Navairua Tahioterai. De même que Mikael Lenoir de l'AS Dragon débarque lui aussi à l'AS Central Sport.



De son côté l'AS Dragon pourra désormais sur les services de l'ancien de l'Olympiqye Mahina Denji Kaina.



En Ligue 2 les clubs de l’AS Arue et l’AS Excelsior ont été les plus actifs avec huit arrivés chacun.