Le match Vénus-FTF se déplace au tribunal

Tahiti, le 6 juillet 2020 - L’AS Venus a déposé un référé-suspension contestant la décision de la FTF d'attribuer à l'AS Tiare Tahiti, la place qualificative pour disputer la prochaine Coupe de France. Le tribunal administratif de Papeete l’examinera le 22 juillet.



Enième rebondissement dans le feuilleton de la fin de saison houleuse de football. Le tribunal administratif de Papeete se penchera le 22 juillet sur le référé-suspension déposé par l'AS Vénus. Le club de Mahina conteste la décision de la Fédération tahitienne de football (FTF) d'attribuer à l'AS Tiare Tahiti la place qualificative pour le 7ème tour de la prochaine Coupe de France.



Le 27 mai dernier, le comité exécutif de la FTF avait acté l'arrêt des compétitions et décidait d'accorder au club de Moorea, troisième de Ligue 1, ce fameux ticket pour la Coupe de France. Celui-ci aurait dû revenir au vainqueur de la Coupe de Polynésie. Quatre clubs (AS Vénus, AS Tiare Tahiti, AS JT et AS TAC) étaient encore en lice pour espérer décrocher ce précieux sésame.



Dans son recours, le club dirigé par Alfred Taputuarai, veut enjoindre la FTF à organiser les phases finales de la compétition pour laisser le terrain désigner le représentant tahitien à la Coupe de France. Rappelons que l'année dernière, l'AS Vénus s'était incliné à Pater face à au Racing Club de Besançon sur le score de 4-1.