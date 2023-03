Le match Tahiti-Hawaii lancé au Rangiroa Pro

Rangiroa, le 6 mars 2023 - Le Rangiroa Pro (QS 1000), ultime étape du circuit des Qualifying series de la région Tahiti/Hawaii, a débuté, lundi, sur le spot de Avatoru. Une compétition qui se résume à un match entre les 13 surfeurs tahitiens face à une trentaine de Hawaiiens. A l'issue de la première journée, Mihimana Braye et ses camarades polynésiens s'en sortaient plutôt très bien avec 10 qualifiés pour le deuxième et troisième tour.



Après avoir accueilli la semaine passée la Rairoa Horue, le spot de Avatoru a vu débuter ce lundi la 12e édition du Rangiroa Pro (QS 1000), ultime étape du circuit des Qualifying series de la région Tahiti/Hawaii. Une compétition que l'on peut résumer également à un match opposant les surfeurs tahitiens à leurs rivaux et cousins de Hawaii. 13 surfeurs polynésiens, dont une grande partie étaient déjà présents à la Rairoa Horue et auxquels s'ajoutent Mihimana Braye et Eimeo Czermak, face à une trentaine de Hawaiiens avec notamment le vainqueur de la dernière édition en 2020, Mason Ho.

Teiva Tairoa s'offre la meilleure note de la première journée



Dans ce face à face déséquilibré, les locaux ont pour le moment répondu présents avec dix Tahitiens qualifiés pour le deuxième et le troisième tour. Et la performance de ce premier jour de compétition est à mettre à l'actif de Teiva Tairoa. Le surfeur de la Presqu'île de Tahiti, finaliste la semaine dernière de la Rairoa Horue, s'est offert le plus gros total de la journée de lundi avec 15.17. Un premier tube noté 7.17 et dans la foulée Tairoa enchaînait sur un second tube beaucoup plus profond récompensé par le beau score de 8.00. A l'arrivée, la première place de la série pour le Tahitien, devant les Hawaiiens Levi Young (9.17) et Branden Defilippo (4.36), et une qualification pour le deuxième tour.



Mihimana Braye, de retour du Maroc, était également très attendu à Rangiroa. Le natif de Papeete, vainqueur de l'épreuve en 2015 (à l'époque la compétition était consacrée aux juniors) n'a pas déçu en s'offrant également la première place de sa série avec un total de 13.54 (6.87 + 6.67). “Ça fait des années que je viens surfer cette vague de Rangiroa et j'ai une très bonne connexion avec elle. C'est un endroit très spécial pour moi”, a indiqué Mihimana Braye à l'issue de sa série. "Les vagues étaient un peu difficiles avec le vent, c'était un peu compliqué de choisir les vagues qui pouvaient tuber. Mais j'ai quand même réussi à avoir les bonnes pour passer.” Engagé dans la même série du premier tour que Mihimana Braye, Jocelyn Poulou a arraché sa qualification dans les dernières minutes avec un total de 9.87 (5.27 + 4.60) lui permettant d'éliminer un autre hawaiien, Rylan Beavers.



Autre performance notable de ce premier tour du Rangiroa Pro, celle d'Enrique Ariitu. Le surfeur de Taapuna, qui s'était grièvement blessé la semaine dernière lors de son quart de finale à la Rairoa Horue, semble avoir bien récupéré. Ariitu a en effet dominé son heat avec une belle note de 14.00 (7.33 + 6.67) et a donné la leçon à Coconut Willie (11.27) et à Cole Alves (9.40). Ainsi à l'issue du premier tour, seuls Naiki Vaast et Maxime Ratia avaient été éliminés dans le clan polynésien.



Et pour avancer un maximum dans la compétition, les deux premières séries du deuxième tour ont été lancées en début d'après-midi lundi. Un deuxième tour qui a été fatal à Kevin Bourez. Pourtant très actif tout au long de son heat avec huit vagues surfées, il aura manqué une grosse note au petit frère du Spartan pour poursuivre sa route au Rangiroa Pro. Une route qui lui a été en partie barrée par Heiarii Williams qui a arraché la deuxième place de la série et la qualification pour le troisième tour grâce à un total de 10.37 (6.00 + 4.37) contre 8.40 pour Kevin Bourez (4.50 + 3.90).



Les conditions sont ensuite tombées et la compétition a été arrêtée à Rangiroa en milieu d'après-midi. Un call doit être lancé mardi matin à 7h30.

Rédigé par Désiré Teivao le Lundi 6 Mars 2023 à 17:24 | Lu 221 fois