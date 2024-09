Le massif du Jura a un nouveau point culminant, à 1.720 mètres d'altitude

Strasbourg, France | AFP | lundi 09/09/2024 - Le massif du Jura, entre la France et la Suisse, a un nouveau point culminant, un pic nommé "J1" de 1.720,8 mètres d'altitude, selon une étude de l'Université de Lausanne communiquée lundi.



Situé dans la réserve naturelle de la Haute Chaîne du Jura, dans le département de l'Ain, il détrône le Crêt de la Neige, mesuré à 1.718 mètres. Celui-ci dépasse de quelques centimètres un autre pic nouvellement mesuré et baptisé J2.



"Le J1 n'avait pas attiré l'attention jusqu'ici, probablement parce qu'il n'est pas très apparent, entouré d'arbres, et que les méthodes traditionnelles de calcul par triangulation se basent sur l'intervisibilité des pics", détaille dans un communiqué le géophysicien György Hetényi, co-auteur de l'étude.



Ses coordonnées exactes ne sont pas communiquées au public, le mont étant situé dans une zone protégée, expliquent les scientifiques.



Les mesures ont été réalisées à l'aide d'antennes GPS placées au sommet de chaque pic, laissant une marge d'erreur de 5 centimètres pour la hauteur du J1.