Le masque rendu obligatoire dans les lieux recevant du public

Tahiti, le 15 juillet 2020 - Le port d'un masque est rendu obligatoire à partir de vendredi dans les lieux fermés recevant du public et les moyens de transport en Polynésie française. Les contrevenants s'exposent à une amende pouvant aller jusqu'à 89 000 Fcfp.



Un arrêté gouvernemental acté mercredi rend le port du masque de protection obligatoire "pour toute personne âgée d’au moins 11 ans, dans les lieux recevant du public, dans les moyens de transports aérien, maritime et terrestre ainsi que dans les espaces d’attente" dédiés, a-t-on appris mercredi à l'issue du conseil des ministres. Le gouvernement prévoit de rendre cette mesure applicable à compter de vendredi après sa publication au Journal officiel. Elle est présentée comme une des mesures "indispensables" de prévention à la propagation du coronavirus suite à "l’ouverture des vols commerciaux et la multiplication des voyageurs".



Le port du masque sera en outre rendu obligatoire dans les commerces "lorsque la distanciation d’un mètre ne peut pas être respectée avec le client". Le non-respect de cette précaution sanitaire est passible d’une peine de contravention de quatrième classe, pouvant aller jusqu’à 89 000 Fcfp.