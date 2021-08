Le marché de Papeete ouvert tous les jours sauf le samedi

La commune de Papeete a précisé les horaires d'ouverture du marché municipal Mapuru a Paraita à partir du lundi prochain. Il sera ouvert tous les jours de la semaine excepté le samedi. Ainsi, il sera possible de s'y rendre entre 6 et 13 heures du lundi au vendredi et de 4h30 à 10h le dimanche pour l'achat de produits alimentaires. Le port du masque et le respect des gestes barrières restent exigés, tout comme la demande de ne pas se déplacer en groupe ou en famille, sauf cas de force majeure avec enfant en bas âge. Pour les commerçants comme pour les visiteurs, il est demandé de se munir d' une attestation de déplacement dérogatoire notifiant du motif impérieux "achats de première nécessité".