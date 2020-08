Le marathon va'a Polynésie la 1ère annulé

Tahiti, le 26 août 2020 – Reporté en début d'année au 19 septembre, le marathon va'a Polynésie la 1ère a finalement été annulé pour cette année par ses organisateurs en raison de la situation sanitaire en Polynésie française.



Initialement prévu le 23 mars dernier, le marathon va'a Polynésie la 1ère avait déjà été reporté au 19 septembre. La chaîne a annoncé mercredi que la course n'aura finalement pas lieu cette année en raison des restrictions liées à l'épidémie de Covid-19. "En raison du contexte sanitaire actuel et des recommandations des autorités du pays, de l’état et des communes, l’association Polynésie la 1ère va’a a décidé d’annuler la 30ème édition." Les organisateurs donnent rendez-vous aux rameurs et au public l'année prochaine le samedi 27 mars 2021 pour une édition "spectaculaire, à l’image de cet événement sportif, festif, et culturel".



Evènement majeur de l'ouverture de la saison de va'a, le marathon Polynésie la 1ère rassemble chaque année près de 3 000 personnes dont près 1 200 rameurs. "La sécurité sanitaire des athlètes, des bénévoles et des spectateurs est une priorité pour l’organisation", précisent les organisateurs pour expliquer leur décision.