Le marae Arahurahu de Paea en partie effondré

Tahiti, le 16 août 2022 – Un pan du ahu du marae Arahurahu de Paea s'est effondré samedi dernier. Une équipe technique a été dépêchée sur place ce mardi pour effectuer un diagnostic archéologique afin de rapidement lancer les travaux de restauration.



Un pan du marae Arahurahu de Paea s'est effondré, samedi dernier. Dans un communiqué, la présidence indique que pour l'instant, seul le ahu du marae est endommagé. “La façade sud-est présente un éboulement de 3 m de longueur qui, lors de la chute des pierres, a vidangé la maçonnerie interne fragilisant ainsi la stabilité de la structure. Un autre effondrement, plus restreint, est localisé sur le long côté nord-ouest de l’édifice”, peut-on lire dans le communiqué.



Une équipe technique de la Direction de la culture et du patrimoine a été dépêchée sur place ce mardi pour réaliser un diagnostic archéologique. Celui-ci doit permettre d'établir un calendrier d'intervention afin de procéder rapidement aux travaux de restauration du site. Un périmètre de sécurité a également été installé.



La présidence précise que cet effondrement “n'a rien d'exceptionnel sur des structures anciennes construites en pierres sèches”, qui “s'affaissent en raison de la gravité et de la pression interne exercée sur les blocs de basalte”. “Les derniers épisodes orageux, la fréquentation touristique des lieux et, d’une manière plus générale, l’activité humaine aux alentours sont autant de facteurs qui, indirectement, fragilisent la structure”, poursuit communiqué.



Le marae Arahurahu, restauré en 1953, est un site culturel incontournable de Tahiti, très apprécié par les touristes. Tous les mois de juillet, il accueille des spectacles de danses traditionnelles, dans le prolongement des festivités du Heiva.