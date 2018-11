Le mana à la portée de tous

PAPEETE, 20 novembre 2018 - Les étudiants de l’Institut supérieur de l’enseignement privé de Polynésie organisent "Les 100 voix du mana". L'événement se déroule à l'Isepp ce jeudi 22 novembre de 8 heures à 16 h 30.



Le mana est un concept mis à l’honneur depuis quelques années par le GIE Tahiti Tourisme qui serait une caractéristique essentielle de l’expérience de l’identité culturelle de la Polynésie française. C’est donc tout naturellement que les étudiants de l’Isepp en ont fait, la base de l’événement qu’ils organisent le 22 novembre prochain de 8 heures à 16 h 30.



La journée commencera dès 8 h 00, avec une cérémonie d’ouverture, officiée par le ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu, conjointement avec le directeur de l’Isepp, Guillaume Mariani et avec la responsable de la filière Sciences de l’Information et Communication, Céline Herve-Bazin.



Dans un second temps, des conférences seront organisées dans l’amphithéâtre de l’Isepp. Les intervenants s’intéresseront à la place du mana dans toutes ses déclinaisons : dans la culture, dans le tatouage, sur le fenua ou encore dans l’alimentation. Parallèlement, des ateliers auront lieu dans le Hall. À l’heure du déjeuner, un buffet tahitien sera servi aux convives.



L’après-midi, le film Tuhei d’Edgar Tetahiotupa sera projeté. (Il s’agit d’un film en tahitien et sous-titré en français qui s’intéresse aux fondamentaux de la culture polynésienne.) Un temps de débat fera suite à la projection du film pour revenir sur les aspects phares évoqués par le réalisateur.



L’événement prendra fin avec la cérémonie de clôture, au cours de laquelle le jeu VaiMana sera présenté. Il s’agit d’un jeu en relation avec la célèbre cascade de Faaone, un projet soutenu par la Direction de l’environnement (DIREN).



PRATIQUE



Événement gratuit

Contact : vaiherelightcenter@gmail.com