Le magnat américain du charbon Chris Cline tué dans un accident d'hélicoptère

Washington, Etats-Unis | AFP | vendredi 04/07/2019 - Le magnat américain du charbon Chris Cline est mort avec six autres personnes dans un accident d'hélicoptère, a-t-on appris de sources concordantes.



Selon son avocat Brian Glasser, interrogé au téléphone par l'agence Bloomberg, l'accident s'est produit jeudi au large des Bahamas.

Le gouverneur de Virginie occidentale, Jim Justice, a confirmé sur Twitter la mort de Chris Cline qui était originaire de cet Etat, sans en préciser la cause. Selon le gouverneur, la Virginie occidentale a perdu "une superstar" et lui-même "un ami très proche".

"Chris Cline avait bâti un empire et était toujours présent pour faire un don quand l'occasion se présentait. Quel homme merveilleux, aimant et généreux", a ajouté le gouverneur.

L'hélicoptère s'est abîmé tôt jeudi près d'un éperon rocheux dans le nord de l'archipel, selon le ministre du Tourisme et de l'Aviation des Bahamas Dionisio D'Aguilar, cité par le quotidien The Nassau Guardian.

"Nous avons localisé l'appareil. Il semble que les sept passagers soient restés à bord, et donc immergés, mais nous ne pouvons encore rien confirmer", a déclaré le ministre.

"Je suppose qu'il s'est écrasé peu après le décollage", a-t-il ajouté. Les autorités tentent selon lui d'atteindre l'hélicoptère.

Le pilote n'avait pas demandé d'autorisation avant de décoller, a-t-il précisé.

Chris Cline avait fondé Foresight Energy, exploitant quatre mines dans le bassin de l'Illinois (nord des Etats-Unis) et qui avait fusionné en 2015 avec le groupe américain Murray Energy.

Selon des amis de l'entrepreneur, cités par le quotidien de Virginie occidentale The Register Herald, l'hélicoptère se rendait des Bahamas à Fort Lauderdale en Floride.