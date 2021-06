Le mā'a tupu made in Bora Bora

Bora Bora, le 25 juin 2021 - Jeudi, l’association des agriculteurs de Bora Bora Te hotu rau no Bora Bora a organisé une exposition des produits issus de leurs fa'a'apu. Comme chaque année, après les discours, les agriculteurs de l’île ont participé au traditionnel concours de pesée des tubercules.



Jeudi, les agriculteurs de l'association Te hotu rau no Bora Bora avaient rendez-vous place Tuvavau pour exposer les produits de leurs fa'a'apu. Les associations locales, des artisans, des horticulteurs, des artisans ont eux aussi participé à cette vente de produits made in Bora Bora. Les visiteurs pouvaient découvrir toutes sortes de plantes et même certaines espèces rares.



Marietta Horoi, la présidente des horticulteurs, était ravie de l'initiative : “Je suis très contente d’être parmi les agriculteurs, il y a des horticulteurs, des artisans qui sont venus exposer pour soutenir ce programme, c’est un moyen aussi pour nous de vendre nos plantes et nos produits artisanaux.” Comme dans toute exposition agricole, les exposants ont ensuite participé au traditionnel concours de tubercules géantes. La pesée a départagé les lauréats qui ont remporté un lot en numéraire.



De son côté, Papa Iteraera, le président de l’association est satisfait de l'opération : “Aujourd’hui les exposants sont venus pour exposer et vendre leurs produits. Il y a des tubercules que nous exposons et nous réservons cela pour le concours. La pesée des mā’a tupu c’est l’occasion de récompenser le travail des agriculteurs de toute l’année et nous en sommes tous fiers. Cette exposition nous permet de mettre en avant notre travail mais aussi d’inciter les jeunes et la population à retourner dans le fa'a'apu.