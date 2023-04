Le lycée Diadème leader du e-learning avec Erasmus

Tahiti, le 26 avril 2023 – L'équipe Erasmus du lycée Diadème se trouve actuellement au Portugal dans le cadre de son projet "Next Generation Digital Learning". Il s'agit d'un projet de coopération stratégique de formation des enseignants en outils numériques, coordonné par le lycée de Pirae et qui associe des établissements de Croatie, du Portugal et de Turquie.



C'est l'aboutissement de deux années de travail pour l'équipe Erasmus du lycée Diadème. Elle a mis en place en 2020 un projet de coopération stratégique de formation des enseignants en outils numériques, réparti entre cinq établissements de quatre pays : la Croatie, le Portugal, la Turquie et la France via la Polynésie française. Ce projet, intitulé "Next Generation Digital Learning", est né à la suite du confinement en raison de la crise sanitaire, une période particulièrement compliquée pour les enseignants qui devaient assurer la continuité pédagogique sans forcément maîtriser les outils numériques.



Les équipes des cinq établissements impliqués dans le projet se sont donc formées aux outils numériques pendant deux ans, par visio-conférence. Ces outils ont ensuite été présentés aux enseignants des autres pays et testés auprès des élèves. Chaque pays partenaire a reçu les autres nations à tour de rôle. Au mois de février, les équipes des différents pays étaient à Tahiti, et depuis lundi, elles se sont retrouvées au Portugal pour présenter l'aboutissement de ce projet. Il s'agit d'un livre numérique, rédigé en cinq langues (anglais, français, turc, portugais et croate) et mis gratuitement à disposition des équipes pédagogiques de tous pays.

19,8 millions de Fcfp Le projet "Next Generation Digital Learning", qualifié d'"ambitieux et complexe" par le lycée Diadème, est cofinancé par l'Union européenne à hauteur de près de 19,8 millions de Fcfp, répartis entre les cinq établissements, dans le cadre du programme Erasmus+. Selon un communiqué du lycée Diadème, la Commission européenne a en effet été séduite par "l'intérêt pédagogique, la transdisciplinarité, l'urgence de la situation et les disparités entre les territoires en termes de fraction numérique, de niveau d'équipement et de niveau de vie".



La dernière rencontre des équipes enseignantes, jusqu'à vendredi au Portugal, est également l'occasion pour le lycée Diadème de "présenter les nouveaux axes d'ouverture internationale de l'établissement et d'informer de l'engagement de la Polynésie française dans les dispositifs Erasmus", le pays étant "à la fois si loin et si proche de l'Europe".

Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Mercredi 26 Avril 2023 à 12:54