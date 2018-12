Le litchi, trésor rouge de Tubuai

Aujourd’hui, la famille possède 4 champs de litchis, et les années ne se ressemblent pas. L’an dernier, par exemple, Virginia et sa famille n’ont pas recueilli grand-chose. En 2018, les fruits sont là, mais on est bien loin des années fastes. Mais, ce n’est pas pour autant que la famille va se décourager. C’est d’ailleurs dans une ambiance bon enfant que ce beau monde a procédé à la cueillette des litchis, vendredi. « Nous avons eu plus d’une tonne de litchis à faire partir sur Tahiti, le lendemain », confie Virginia. Le kilo a été vendu à 1 250 francs, un tarif plutôt attractif, surtout quand on sait le travail qui est fourni en amont. « Il faut entretenir les pieds de litchis, et pour que les fruits soient au rendez-vous, nous incisons les troncs d’arbre, au mois de mars. Après, il faut attendre la floraison, fin mai – début juin. Mi-août, les premiers bourgeons apparaissent. Et ce n’est que vers la fin de l’année, que les fruits peuvent être cueillis ».



Mais attention, les éléments de la nature jouent également un rôle important. « Quand il fait froid, la récolte ne sera pas bonne. Mais le plus dur, reste la période des vents forts pendant la floraison. Les fleurs tombent et nos chances d’avoir des fruits s’amenuisent. Cette année, par exemple, nous avons perdu beaucoup de fleurs de litchis. On n’y peut rien, nous ne contrôlons pas la nature. Nous vivons avec elle et nous acceptons ce qu’elle nous donne », tente de se rassurer Virginia.



Mais les fruits rouges pendus sur les arbres redonnent le sourire à cette famille d’agriculteurs. Dans les champs, pendant la cueillette, chacun sait ce qu’il a à faire. Une fois que tout a été recueilli, place au tri. « Nous goûtons d’abord pour voir si les fruits sont sucrés, parce que nous ne voulons pas expédier des produits infectes », assure la mère de famille.