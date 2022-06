Le “lifting complet” de Bambridge terminé à la fin de l'année

Tahiti, le 2 juin 2022 - La commune de Papeete a organisé, jeudi, une visite du chantier du stade Willy Bambridge, à Tipaerui. L'équipement sportif, qui accueille 500 utilisateurs par jour selon la municipalité, est fermé pour rénovation depuis début mai et devrait rouvrir ses portes d'ici novembre ou décembre prochain. Un “lifting complet” d'un coût de 134 millions de Fcfp.



La piste et la pelouse synthétique du stade Willy Bambridge, à Tipaerui, rénovées pour la dernière fois en 2007, avaient besoin d'un coup de neuf. Depuis le début du mois de mai, des travaux de rénovation ont débuté sur le site, fréquenté en temps normal, selon la commune de Papeete, par près de 500 sportifs. Jeudi, le premier adjoint au maire, Paul Maiotui, accompagné de quelques cadres de la municipalité, a réalisé une visite de chantier. L'occasion de faire un point sur les travaux et sur les ambitions de la ville quant à ce projet.



“Au travers de cette rénovation, c'est un gros effort que fait la ville en faveur de ses jeunes et de ses sportifs”, a déclaré Paul Maiotui. “On est sur un lifting complet du stade, avec une nouvelle pelouse synthétique et une piste qui sera reconstruite. On aménagera aussi des zones de fitness dans le stade et l'on refera également tous les équipements de street workout.” Montant total du lifting : 134 millions de Fcfp, financés à plus d'un tiers sur fonds propres de la ville de Papeete. La livraison du nouveau stade Bambridge est prévue pour novembre ou décembre prochain, et au plus tard au début 2023.

Une nouvelle pelouse synthétique plus saine La société Sport Equipement Solutions (SES), gérée par Jérôme Lyser, a été retenue pour mener ces travaux de rénovation. Sur la pose de la nouvelle pelouse synthétique, elle devrait intervenir d'ici à deux à trois mois. “On a fini les drains et on va bientôt passer en sous-couche”, a indiqué le chef d'entreprise. Ce dernier a tenu également à rassurer sur les matériaux et en particulier ces petits granulés qui parsèmeront le gazon et qui étaient pointés du doigt ces dernières années comme étant nocif pour la santé.



“Aujourd'hui on utilise un EPDM, un élastomère. C'est un caoutchouc de synthèse qui est sain. C'est ce qu'on utilise pour toutes les aires de jeux dans les parcs. La polémique des boules de plastique cancérigène venait du fait qu'avant on utilisait des matières faites à partir du recyclage de pneus. Avec l'EPDM aujourd'hui on est sur un matériau neuf”, a assuré Jérôme Lyser. “Et en termes de qualité on sera au même niveau que les nouvelles pelouses synthétiques qui ont été posées récemment à Puurai ou à Pater.” Verdict donc dans un peu moins de six mois.

Rédigé par Désiré Teivao le Jeudi 2 Juin 2022 à 17:46 | Lu 177 fois