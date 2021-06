Le lagon de Teahupoo sous l'œil des hydrographes pour les JO 2024

Vague, profondeur, marée, courant : le groupe océanographique du Pacifique (GOP) (Nouméa, Papeete) est dédié à l’acquisition de mesures dans ces territoires insulaires. A l’aide de capteurs, de sondeurs, et de bouées GPS, il réalise des mesures de bathymétrie pour combler le déficit de données dans cette région, mais aussi des mesures de niveau de la mer grâce au réseau de marégraphes côtiers permanents installés dans le Pacifique depuis 2008 sur les sites de Vairao, Tubuai, Rikitea et Makemo, en lien avec l'observatoire de géodésique de l'UPF, pour analyser et comprendre les aléas des tsunamis.

A Tahiti, le service de l’État compte huit personnes au sein d’une petite unité d'acquisition des données à la mer par petits fonds (200 mètres). “On fait les passes et les voies recommandées dans les lagons, on n'a pas les moyens d'aller en haute mer”, précise l’ingénieur principal de la BHPF. Ainsi, tous les quatre à cinq ans, des missions hauturières de la flotte océanographique française de métropole s’aventurent un peu plus loin dans la ZEE polynésienne. Leurs navires océanographiques et leurs drones sous-marins scannent les zones profondes autour des îles habitées ou des volcans sous-marins. Nature des sédiments, magnétisme terrestre, courants marins, température et salinité de la mer :“La connaissance de l'environnement est devenu un enjeu de supériorité dans les opérations militaires, comme les variations de la température et de la salinité de la mer pour la propagation des ondes acoustiques” souligne le responsable. Mais ces activités s’intéressent aussi aux nouvelles causes environnementales, comme les risques de submersion marine, la protection et l’aménagement du littoral ou les énergies marines du futur.