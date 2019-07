Le kit de survie de l’étudiant polynésien à l’étranger

LA BANQUE



Il est important de prévoir l’ouverture d’un compte bancaire. L’étudiant ne pourra pas se reposer sur un compte bancaire polynésien. En effet, il est souvent demandé à la personne de fournir un RIB du pays visité à son nom pour des démarches administratives et des soucis de sécurité. La monnaie polynésienne étant parfois peu connue... De plus, les frais de virement entre la Polynésie et la France par exemple peuvent être décourageants. Pour cela, en Polynésie française, des banques ont des alliances avec d’autres banques du monde entier. Il y a par exemple la Banque de Polynésie, filiale de la Société Générale, qui propose « la gratuité de vos virements vers la France métropolitaine & l'outre-mer mais via POLYWEB ».

Avant de quitter la Polynésie, il peut-être conseillé de retirer du liquide et de le convertir dans la monnaie du pays étranger (idéalement 60 000 Fcfp pour démarrer). En effet, à l’ouverture d’un compte, il est parfois demandé le dépôt d’un montant minimum d’argent liquide.



A noter qu’il faut bien souvent remplir deux critères pour ouvrir un compte : avoir un numéro de téléphone sur place et disposer d’une adresse sur place. Attention, ceci peut être un « triangle infernal ». Pour obtenir un numéro de téléphone français ou une adresse en France, il faut un compte bancaire français, et ainsi de suite. Pour remédier à cela, il est possible d’utiliser temporairement l’adresse et le numéro de téléphone français d’un membre de la famille (un parent, frère, etc.), puis de la modifier par la suite.