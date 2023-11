Le judo polynésien ramène 18 médailles des îles Salomon

Tahiti, le 21 novembre 2023 - A l'issue des deux journées de compétition, ce lundi et ce mardi, le judo polynésien repart des Jeux du Pacifique aux îles Salomon avec 18 médailles, dont 4 en or. Ambre Popoff (-48 kg), Teraimatuatini Bopp (-63 kg), Tamaterai Hervé (-60 kg) et Jérémie Picard (+100 kg) se sont parés du plus beau métal.



L'objectif de faire aussi bien que les 19 médailles obtenues aux Samoa est quasiment rempli pour le judo polynésien. A l'issue des deux journées de compétition aux îles Salomon, hôtes des 17èmes Jeux du Pacifique, les judokas tahitiens repartent d'Honiara avec 18 médailles. Une récompense en moins certes, mais les protégés de Franck Bellard ont glané des tatamis d'Honiara une médaille d'or en plus par rapport à 2019.



La moisson a donc débuté lundi avec déjà 11 médailles décrochées. De cette première journée on retiendra notamment la finale 100% polynésienne chez les dames en -63 kg qui a opposé Teraimatuatini Bopp à Teipoteani Tevenino. La première citée a pris le meilleur sur sa camarade de la sélection pour ouvrir le compteur d'or de la délégation tahitienne aux Salomon. Et chez les poids-lourd, Jérémie Picard, a fait respecter son statut de favori en remportant sa finale et pour se parer d'or. On retiendra par ailleurs que Laetitia Wuilmet (-57 kg), Toanui Lucas (-81 kg), Maevarau Legayic (-90 kg) et Julien Ragusa (-100 kg) ne sont pas passés loin de la récompense ultime et ont dû se contenter de l'argent. Haukea Vitielli et Imihia Teumere en -70 kg, Gaston Lafon (-73 kg) et Evan Jolif en (-100 kg) se sont pour leur part emparés du bronze.



Teraimatuatini Bopp proche d'un doublé en or



Une première journée, lundi, déjà bien remplie et suivie par un mardi tout aussi chargé. En marge des compétitions en open et en équipe, la benjamine de la sélection tahitienne, Ambre Popoff (-48 kg), 15 ans, s'est parée d'or. La jeune espoir de l'EJJP a survolé tous ses combats, tous remportés par ippon. En finale Popoff s'est défait de la Vanuataise de 35 ans, Véronica Tari. En -60 kg, Tamaterai Hervé s'est également baladé sur les tatamis d'Honiara. Le judoka de Tefana a disposé en finale par ippon sur le Calédonien Matteo Lepauvre.



Et en open, Teraimatuatini Bopp n'est pas passée loin d'un doublé en or. La Tahitienne s'est malheureusement inclinée en finale face à la Calédonienne, Anais Gopea. Jérémie Picard, titré en +100 kg, décrochait lui en open une médaille de bronze en dominant dans la petite finale son partenaire de la sélection, Samasona Tevaearai. Et cette belle moisson est complétée par une dernière médaille de bronze décochée au tournoi par équipe.



Au total donc le judo polynésien repart des Salomon avec 18 médailles. Avec 22 athlètes engagés le ratio n'est pas mal du tout.