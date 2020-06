Le jardin des Marquises prépare ses fêtes

HIVA OA , le 09 juin 2020 - Le comité des fêtes de Hiva Oa, réuni lundi à la mairie de Atuona, a décidé que fête de la musique et fête de l'Autonomie interne ne feraient qu'un les 26 et 27 juin, à l'occasion d'une visite gouvernementale.



La manifestation aura bien lieu à Atuona, mais contrairement aux années précédentes, elle ne se déroulera pas le 21 juin mais les 26 et 27 juin. Le vendredi 26 juin à partir de 19 heures pour l'ouverture officielle de la Fête de la musique et le samedi 27 juin de 9 heures à 22 heures pour la fête de l'Autonomie interne. En effet, le comité des fêtes a décidé de mutualiser la fête de la musique avec la fête de l'Autonomie interne. Cette manifestation, organisée par l'association Mata Fenua se déroulera donc sur deux jours. Elle aura lieu, comme les autres années, au Tohua Pepeu d'Atuona. De nombreux artistes locaux sont déjà prévus au programme et les inscriptions restent ouvertes jusqu'au dernier moment. Des stands de plats à emporter son t aussi prévus et priorité est donnée aux associations culturelles de l'île pour les faire fonctionner. Etudiants et enseignants participent également à cette fête. Le comité a décidé cette année de favoriser la présence des groupes kaina mais les inscriptions sont ouvertes à tous. Des formations de Tahuata et des chorales religieuses sont prévues. Une répétition générale aura lieu le 24 juin et le programme définitif ne sera dévoilé qu'en fin de semaine. Une scène sera mise en place avec l'aide de la commune, qui participe matériellement à l'événement. Aucune disposition particulière n'a été prise pour le moment, suite à l'épidémie du coronavirus. Certains groupes ont déjà commencé les répétitions afin qu'un spectacle de qualité soit présenté au public, qui, sans aucun doute répondra présent à cette grande fête populaire. Une délégation gouvernementale, mené par le président du Pays, Edouard Fritch, devrait être présente pour ces festivités, après une visite à Nuku Hiva pour l'inauguration d'un lycée agricole.