Le jardin citoyen de Vaiare s'enrichit de jeunes pousses

Moorea, le 23 février 2021 - Le CJA de Vaiare a récemment reçu des dons de plants de la part de la Direction de l’Agriculture de Moorea. Plusieurs de ces variétés offertes comme le logan, l’avocatier ou le prunier de Chine sont en train d’être plantées par les élèves dans leur jardin citoyen situé dans la vallée de Vaiare.



Le Centre pour Jeunes Adolescents (CJA) de Vaiare s’est récemment vu offrir plusieurs plants d’arbres fruitiers par la Direction de l’Agriculture. Ces jeunes pousses viennent ainsi compléter la gamme de plants déjà présente dans le jardin citoyen de l’établissement scolaire. Pour rappel, le CJA de Vaiare, en partenariat avec la municipalité de l’île et de certains ministères (éducation, santé, agriculture), a commencé à créer, depuis le mois de décembre dernier un jardin citoyen dans la vallée de Vaiare. L’objectif est de faire connaitre à la population de nouvelles variétés d’arbre et de l'aider, au niveau alimentaire, en cas de besoin. Un parcours de santé d’une distance de 1 kilomètre a également été créé autour de ce jardin citoyen. Les élèves du CJA ont le plaisir de planter actuellement ces différentes pousses tels que le uru, le logan, l’avocatier ou encore le prunier de Chine. "On est en partenariat avec la commune et les établissements publics pour distribuer des plants. Nous allons le faire pour les écoles d’abord, dont le CJA de Vaiare, et pour la population ensuite par le biais de la commune vu que celle-ci a un rôle plus social. Nous ferons aussi des dons pour les associations qui le demandent." explique Teddy Oopa, le conseiller en développement agricole de l’antenne de la DAG de Moorea. Les enseignants du CJA de Vaiare sont évidemment bien satisfaits de cette opération qui va contribuer grandement au développement de leur jardin citoyen. "Il ne s’agit pas juste d’avoir des plants pour les planter. Cette initiative a un impact éducatif et aussi environnemental vu qu’il n’y avait que des falcatas sur le site. On va donc remettre en valeur cette terre au travers de l’apprentissage des élèves." précise Tevaipaea Hoire, enseignant du CJA. Ce dernier explique aussi que l’intérêt de cette opération de dons est aussi de permettre aux élèves de connaitre les services existant (territoriaux, communaux,…), avec éventuellement leurs différents dispositifs, qui pourraient les aider dans la réalisation de leur futur projet professionnel. "Ils ont rencontré et connaissent désormais le représentant de la DAG de Moorea. Ils pourront donc discuter avec lui plus tard. Il y a avait aussi des représentants de la mairie. C’est important que les élèves puissent les voir ainsi que d’autres organismes."