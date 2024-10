Le hip hop comme levier d’insertion

Tahiti, le 23 octobre 2024 - L’association Culture hip hop Polynésie organise son premier événement et prépare son premier spectacle. Lancée en début d’année, cette association propose des cours dans les maisons de quartier de Punaauia convaincue que le hip hop est une fenêtre ouverte sur le champ des possibles.



Le 26 octobre aura lieu l’Ori'Gin All Styles Battle. Cet événement pour tous les amateurs de hip hop et de culture urbaine, organisé par l’association Culture hip hop Polynésie, est l’occasion de célébrer la culture hip hop, de partager des moments artistiques et de découvrir de nouveaux talents. Au programme : battles de danse, initiations mais aussi ateliers découverte de métiers variés en lien avec la scène.



Vaimiti Lau Fat, présidente de l’association précise : “Nous avons demandé à nos partenaires de venir présenter leur profession pour que le public puisse se projeter.” Communicants, maquilleurs, chorégraphes… tous partageront connaissances et expériences. Ils pourront également revenir sur leur parcours. “Nous avons volontairement choisi des professionnels spécialement formés pour leur activité et des professionnels autodidactes pour montrer que tout est possible.”



Outumaoro, Taapuna et Muriavai



L’association Culture hip hop Polynésie est née en début d’année. Elle donne des cours de hip hop dans trois maisons de quartier de Outumaoro, de Taapuna et de Muriavai. Trois professeurs (Chad, B Boy Wawa et Juju) se répartissent près de 70 enfants. “En plus, nous organisons des événements pour permettre aux enfants de danser et de montrer ce qu’ils ont appris.” L’Ori'Gin All Styles Battle est le premier du genre.



Il sera ouvert à tous. “Nous espérons un public socialement mixte !” Les professeurs de danse qui donnent des cours dans différentes écoles viendront avec leurs élèves, des maisons de quartier ont prévu d’assurer le transport d’enfants. Pour la suite, Culture hip hop Polynésie a prévu un spectacle le 11 décembre. Il prévoit de mêler ‘ori tahiti et hip hop.



Pratique



Ori'Gin All Styles Battle le 26 octobre de 13 heures à 19 heures à la mairie de Punaauia.

Spectacle de l’association mêlant ‘ori tahiti et hip hop le 11 décembre à la mairie de Punaauia.



Contacts



Les inscriptions pour participer aux battles sont ouvertes dès maintenant. Les danseurs intéressés peuvent s’inscrire par téléphone au 89 540 141, par email à [email protected]

Rédigé par Delphine Barrais le Jeudi 24 Octobre 2024