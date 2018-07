Le heiva i Papara commence vendredi

PAPEETE, le 03 juillet 2018 – La commune de Papara démarre les festivités de son heiva vendredi. Elles se prolongeront jusqu'au 5 août.



Vendredi prochain, une Cérémonie officielle qui se tiendra sur le terrain de Hotu Maru marquera le début des festivités du Heiva i Papara. Ori Tahiti, tarava, football, handball, pétanque… la commune sera animée des jeux, des concours et des prestations artistiques pendant près d'un mois. Petits et grand pourront ainsi profiter des différentes activités.



Les différents quartiers rivaliseront de technique et d'imagination pour remporter le premier prix du Heiva i Papara. La dernière semaine, du 30 juillet au 4 août, sera consacrée aux jeux et sports traditionnels. Les candidats pourront se jauger au Paaro raa opaa, ana raa opaa ou encore au patia fa. Les jeudi, vendredi et samedi seront des soirées libre consacrées aux "danse de quartiers". Enfin le dimanche 5 août se tiendra la soirée de remise des prix où les grands gagnants de chaque catégorie sera couronné et récompensé.