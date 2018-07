Le heiva à Hao bat son plein

HAO, le 25 juillet 2018 - Depuis le 22 juin, c'est la fête à Hao, avec les festivités du heiva. Du sport, de l'artisanat, de la musique ou encore des chants et des danses, les habitants pourront se défouler jusqu'au 5 août.



C'est l'euphorie à Hao, durant ces grandes vacances scolaires. Jusqu'au 5 août, petits et grands fêtent le heiva de leur atoll. Au programme de ces festivités, des activités sportives en journée et divers concours en soirée.



La semaine dernière, les deux groupes de danse de l'atoll ont présenté leurs spectacles, sur le thème de l'enfant. Et à Hao, les jeunes et les māmā ne font pas bon ménage. Du coup, les māmā vont offrir ce mercredi soir, un 'aparima, au public.



Au menu également ce mercredi soir, le concours de construction de fare pa'umotu. La seule règle à respecter est de n'utiliser que des matières premières locales, telles que les bois de pūrau ou d'acacia, et les cordes devaient être faites avec de l'écorce de pūrau.



Jeudi soir, place au concours de 'ukulele. Les meilleurs danseurs dévoileront leurs talents, vendredi soir.