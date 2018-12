Le haut débit accessible dès 6100 francs dans les îles reliées par le Câble Natitua

Opérationnelles depuis le 18 décembre, ces offres proposées pour les Tuamotu et les Marquises s'alignent sur les tarifs affichés à Tahiti dans le cadre de l'égalité numérique. Depuis hier, les habitants de ces îles peuvent profiter de toute une gamme de forfaits pour le haut débit. La première offre proposée est un forfait ADSL à 6100 francs par mois "Vinibox Start" qui comprend l'internet jusqu’à 4 Mb/s (download) et 512 kb/s (upload), la téléphonie sur IP avec appels illimités entre box et une heure de ViniSpot en Wifi. Cette offre permet pour un prix sensiblement identique de multiplier par 4 ou par 8, le débit proposé auparavant avec les offres No Limit à 5080 francs ou Motu confort à 6100 francs. Ces deux offres rassemblaient environ 80% des utilisateurs.

D'autres forfaits, très intéressants également, devraient séduire les habitants de ces îles et même leur permettre de faire des économies par rapport aux offres existantes avant la mise en place du câble. Ainsi, le forfait Vinibox Run comprenant 27 chaines de télévision et jusqu'à 10 Mb/s coûtera 9900 francs, soit 15% de moins que les anciens forfaits Motu Confort additionnés à la TNS Formule essentiel 23 chaines qui revenaient à 11 600 francs. Outre le gain financier, l'abonné pourra bénéficier de 10Mb/s au lieu de 1Mb/s, de quatre chaînes supplémentaires et de deux replay. D'autres forfaits sont également disponibles répondant aux besoins de chacun.

L'opérateur propose également trois forfaits pour les professionnels démarrant à 15 000 francs pour atteindre 37 000 francs.

La mise en service commerciale du câble a été unanimement saluée par les maires ou personnes administratives des dix îles reliées réunis ce mardi virtuellement. "Il y avait déjà du monde qui attendait ce matin pour profiter des nouvelles offres" , raconte depuis Rangiroa, un employé de l'OPT. "Cela va changer nos vies et celles de nos jeunes. Les jeunes vont rester dans nos îles" , poursuit Teapehu Teahe, maire de Takaroa, ravie que l'atoll soit dorénavant connecté au câble. L'arrivée du haut débit constitue un formidable atout pour le développement économique des îles concernées, mais aussi pour les réunions administratives, la télémédecine…. D'ici le premier trimestre 2019, dix nouvelles îles Ahe, Amanu, Apataki, Tikehau, Faite, Takapoto, Ua Huka, Ua Pou, Fatu Hiva et Tahuata seront également desservies grâce à un système de faisceaux hertziens. Au total, ce sont près de 22 000 habitants qui bénéficieront des effets du câble.

L'OPT est actuellement en phase de réflexion pour les Australes.