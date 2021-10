Le haut-commissaire salue l'arrestation des suspects du caillassage de La Mission

Tahiti, le 1er octobre 2021 – Cinq suspects ont été interpellés après le caillassage de voitures de police dans le quartier de la Mission à Papeete le week-end dernier. Le haut-commissaire s'est félicité vendredi de ces interpellations.



Des véhicules de la police municipale de Papeete et de la police nationale malmenés et caillassés lors d’une intervention pour tapage nocturne en plein couvre-feu, samedi 25 septembre dernier, dans le quartier de la Mission… Les images avaient fait le tour des réseaux sociaux et provoqué l’indignation du haut-commissaire qui déplorait l'acte de "plusieurs riverains alcoolisés qui, en plus de projectiles et de donner des coups dans les voitures, proféraient des insultes et des menaces à l’encontre des forces de l’ordre".



Après l'interpellation jeudi matin de cinq suspects par la Direction de la sécurité publique, toujours placés en garde à vue vendredi, le haut-commissaire Dominique Sorain s'est félicité dans un communiqué que les investigations aient permis d'interpeller les mis en cause. "Les suites de cette affaire sont désormais confiées à la Justice", poursuit le haut-commissaire qui "appelle la population à respecter les forces de l’ordre et les mesures de freinage de l’épidémie qui permettent de faire évoluer favorablement la situation sanitaire depuis plusieurs semaines".