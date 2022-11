Le haut-commissaire et le président à Papeno'o

Tahiti, le 9 novembre 2022 – Le haut-commissaire de la République, Éric Spitz, et le président du Pays, Édouard Fritch, se sont rendus mercredi après-midi dans la vallée de Papeno'o où les recherches se poursuivent pour retrouver les trois enfants et la femme enceinte emportés par une crue dimanche dernier. Le représentant de l'État a confirmé la poursuite de ces recherches qui seront menées jeudi par le GIGN et des associations spécialisées.



Quelques heures après son retour de Paris, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, Éric Spitz, accompagné du président Édouard Fritch, s'est déplacé mercredi dans la vallée de Papeno'o. D'importants moyens y sont déployés depuis dimanche dernier pour retrouver une femme enceinte et trois enfants disparus après que leur voiture a été emportée par une crue de la rivière. “Je viens de rentrer et la première chose que j'ai faite, c'est d'aller voir la famille des victimes pour leur dire que l'on pensait bien à eux”, a précisé Éric Spitz qui souhaitait également “prendre la mesure de l'émotion suscitée par ce drame et l'ampleur de la solidarité qui s'est mise en œuvre.”



Tel que cela avait été annoncé mardi par le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française, le général Frédéric Saulnier, Éric Spitz a confirmé que les recherches allaient se poursuivre jusqu'à vendredi avec, notamment, “les moyens de l'AGIGN” – des drones – et que des recherches fluviales allaient quant à elles être menées par des associations “spécialisées dans les recherches sous l'eau”.



Le haut-commissaire a cependant indiqué qu'“à partir de vendredi”, il allait y avoir de “nouvelles précipitations” potentiellement “dangereuses”. Un arrêté va donc être pris par la commune pour interdire la circulation. Une “nouvelle signalétique beaucoup plus claire qu’à l’heure actuelle” va être étudiée afin de “mettre en garde les différents passants contre les risques d’inondations”. Eric Spitz a également précisé que l’Etat et le Pays allaient “réfléchir à plus long terme avec le Pays, la commune, le gestionnaire des ouvrages hydrauliques et les associations de manière à établir une communication plus claire pour les usagers”. “Il faut que chaque personne qui entre sur cette route ait la conscience claire des risques qu’elle court” a conclu le haut-commissaire qui est pour la “prise de conscience et la responsabilité individuelle”.



Rédigé par Garance Colbert le Mercredi 9 Novembre 2022 à 16:51 | Lu 543 fois