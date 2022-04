Le haut-commissaire Dominique Sorain sur le départ

Tahiti, le 16 février 2022 - Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, Dominique Sorain, a été annoncé jeudi sur le départ "dans quelques semaines" par le président Édouard Fritch, qui a salué un "remarquable" représentant de l'État au fenua.



Absent de l'ouverture de la session administrative jeudi en raison de la période de réserve à laquelle il est astreint en période électorale, le haut-commissaire Dominique Sorain s'apprête à quitter la Polynésie française après trois ans en fonction. C'est le président du Pays Édouard Fritch qui a dévoilé officiellement jeudi l'information, en conclusion de son discours d'ouverture de la séance. "Il arrivera, dans quelques semaines, au terme de sa mission en Polynésie. Et à l’échéance de son séjour, je peux affirmer et témoigner qu’il sera un haut-commissaire remarquable. Il a toujours été à l’écoute de nos soucis et bienveillant à l’égard de nos dossiers. Je le remercie d’avoir toujours eu une attitude de solution envers nos dossiers. Il a été un très bon avocat de la Polynésie auprès des administrations nationales, que ce soit sur les sujets sanitaires ou sur les sujets financiers particulièrement vitaux ces deux dernières années", a notamment rendu hommage Édouard Fritch. Dominique Sorain avait pris ses fonctions en août 2019 au fenua.