Le handicap sera à l'honneur mardi à Mahina

MAHINA, le 20 avril 2018 - Les journées polynésiennes du Handicap seront organisées à la Pointe Vénus, de mardi à vendredi. Un événement qui regroupera un village avec les institutions qui œuvrent pour le handicap. Les assises du handicap seront également mises en place avec comme thématique : l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés.



Durant quatre jours, le handicap sera au centre des intérêts sur le site de la Pointe Vénus, à Mahina.



Des journées polynésiennes qui permettront au grand public de mieux connaitre le handicap. Un village, qui regroupera toutes les institutions qui œuvrent pour le handicap, sera installé afin de voir le travail au quotidien des associations, en termes d'accueil, ou encore de s'informer sur leurs missions…



Des assises du handicap seront également mises en place et le thème qui a été retenu est l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés. " Cette thématique est l’un des grands chapitres repris dans le schéma directeur 2015-2019 de la Fédération Te Niu O Te Huma et de l’ensemble des 24 associations y siégeant. La Fédération Te Niu O Te Huma souhaite offrir, aux participants des assises, des mises en partage d’expériences et des temps d’échanges autour de la grande thématique de l’insertion professionnelle des travailleurs en situation de handicap ", indique le dossier de presse.



Ces assises " permettent de construire ensemble des orientations d’autant plus efficaces que les expertises réunies feront évoluer les leviers favorisant l’employabilité des travailleurs handicapés et favorisant le changement de regard. Il est primordial que tous les acteurs de la Polynésie française convergent, lors de cette seconde édition des Assises du handicap, vers les mêmes objectifs de coordination et de complémentarité des actions conduites en faveur des travailleurs en situation de handicap ", poursuit le dossier de presse.



Et de conclure : " Les travailleurs handicapés ont des compétences comme tous les autres travailleurs. L’adaptation des postes de travail et l’accessibilité sont une source d’innovation et d’amélioration des conditions de travail et de vie professionnelle pour tous. "