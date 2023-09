Le groupe Uravena sort son album

Tahiti, le 5 septembre 2023 - Amateurs de métal, faites chauffer les oreilles. Uravena sort son premier album aujourd'hui. Intitulé Moana, le disque de 13 titres sera présent dans les bacs prochainement après un teasing sur la page Facebook du groupe.





Pour les connaisseurs, le groupe, qui s'inspire de la musique de géants de ce style comme Pantera, Metallica ou encore Sepultura, reprend ses premières compositions et les agrémente de nouveaux titres enregistrés dans différents studios et mixés en France.



Avec Raura au chant et à la guitare, Tamihau à la guitare, JP au tō'ere, Régis à la basse et Vetea à la batterie, les cinq doigts d'un même poing sont là pour marteler leurs nouvelles compositions qui seront présentées sur scène le 22 septembre prochain au Lux. Uravena est en fait formé dans sa colonne vertébrale par des membres du groupe Varua Ino, célèbre pour leur chanson culte “Anavai”.



Les plus impatients auront pu découvrir certains titres sur YouTube comme “Fare 'Āuri”, “Te taime” ou encore “'Aiū Ma”, où la voix de Raura n'a rien à envier à celle d'un Max Cavalera (Sepultura, Soulfly), époque Orgasmatron.



“Ce sont des compositions sur lesquelles on jamme. Une fois que les compositions tournent bien, on sort les riffs et on pose les voix dessus”, explique Raura. Quant au nom de l'album, “Moana”, sa genèse est à chercher dans un “délire” du groupe. “Nous sommes entourés d'eau. Nous voulions une pochette bleue.” Une pochette qui symbolise l'abandon au fond de l'océan.



Des compositions efficaces que le groupe annonce à retrouver aussi sur les plateformes de streaming.