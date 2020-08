Le groupe Major Lazer à Tahiti le 29 août

On avait reçu des membres du groupe en mode solo, cette fois on accueille Major Lazer au complet. Compositeurs des succès planétaires "Watch out for this" et "Lean on", Diplo, Walshy Fire et Ape Drums nous font donc l'immense honneur de leur venue pour un concert le 29 août sur le terrain du Bel Air à Punaauia . Une première sur le fenua qui n'a rien d'anodin. Fuyant l'inquiétante progression de l'épidémie aux États-Unis, où la barre des 4 millions de cas contaminés vient d'être franchie, le célèbre trio de DJ américains cherche activement du travail. L'Europe n'est pas non plus une option alors que les rassemblements de plusieurs milliers de personnes restent interdits dans de nombreux pays.Dans ce contexte, le groupe a vu sa tournée internationale, comptant pas moins de 20 dates, tomber à l'eau. Un coup dur pour Major Lazer mais une aubaine pour les Polynésiens. Contraints de se tourner vers des destinations Covid Free, ce sont donc eux qui sont venus chercher le Studio 87 . "C'est comme ça qu'on a pu les avoir et comme on a de bonnes relations avec leur manager, ils se sont tournés vers nous" résume Floriant Sodoyer, gérant de la boîte d'événementiel, qui les connaît bien pour avoir déjà fait venir Walshy Fire et Diplo au dernier Tiki Fest en novembre.Pour se produire chez nous, les Djs ont d'ailleurs revu leur prétention à la baisse. "Sinon on n'aurait pas eu les moyens… Un groupe comme Major Lazer c'est 200 000 dollars de cachet en temps normal, même au mois de décembre ça aurait été impossible de les avoir, alors imaginez en été avec la période des gros festivals internationaux, indique Floriant Sodoyer, gérant de la boîte d'événementiel. C'est difficile d'avoir même de petits artistes, d'ailleurs je n'en ai jamais eu pendant l'été (dans l'hémisphère Nord, NDLR)."Pour toutes ces raisons, Studio 87 est convaincu qu'il s'agira du "seul concert de cette envergure à travers le monde sur cette période". Un argument de vente qui n'a pas échappé au GIE Tahiti Tourisme. L'organisme réfléchit effectivement à l'élaboration d'un package de type "Major Lazer à Tahiti" au départ de Los Angeles : vol, hébergement et ticket de concert. Vu la popularité du groupe suivi par 20 millions de personnes, il y a des chances que ça marche, malgré un timing serré. "S'ils arrivent à mettre ce package en place, on offrira les entrées pour réduire le coût, annonce Floriant. Ce serait vraiment génial pour une fois de faire venir des touristes à un concert en Polynésie et pas l'inverse". Le patron de Studio 87 salue au passage le GIE, le Pays et la mairie de Punaauia pour l'opportunité de relancer son activité. Une opération donnant - donnant.Hébergés en ce moment à Los Angeles ou à Miami, deux villes en plein reconfinement, les trois célébrités espèrent trouver un peu de tranquillité au fenua. "Je pense qu'ils leur tardent de venir, confie Floriant. Il y a de quoi, ils sont coincés dans des villes mortes en ce moment."