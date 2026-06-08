

Le grand retour du Makeva Haga Matakeinaga sur la place Tokere

Hao, le 28 juin 2026 – Les habitants de Hao attendaient ce moment avec impatience. Après deux années d'interruption en raison des travaux de construction du nouvel abri anticyclonique, le Heiva de l'atoll fait son grand retour sous une nouvelle appellation : Makeva Haga Matakeinaga. Un rendez-vous culturel très attendu qui marque le retour des animations populaires et de la convivialité sur la place Tokere.



Si le nouvel abri anticyclonique n'est pas encore officiellement achevé quelques finitions techniques restant à réaliser, la place Tokere, située juste en face, est désormais de nouveau accessible. Un espace suffisant pour permettre à la commune et au comité organisateur d'y installer la grande scène des spectacles ainsi que le traditionnel village des forains, symbole incontournable des festivités de juillet.



Cette année, onze baraques de forains ont pris place autour de la place. Très appréciées des familles, elles proposent des jeux pour les plus jeunes, comme la pêche aux canards, le baby-foot ou encore le billard, tandis que d'autres offrent boissons, snacks et restauration sur place. Un espace de détente qui promet d'animer les prochaines semaines et d'accompagner les habitants durant les vacances scolaires de juillet-août.



Les festivités ont été officiellement lancées ce vendredi en fin d'après-midi. Élus, représentants des institutions et membres du comité organisateur se sont réunis pour inaugurer le village des forains. Après les traditionnels discours, le ruban inaugural a été coupé avant une visite de chacune des baraques, permettant aux autorités de saluer les forains venus participer à cette nouvelle édition.



La cérémonie d'ouverture s'est poursuivie avec le spectacle présenté par les 131 élèves de l'école primaire Te Tahua o Fariki. À travers chants, danses et mises en scène, les enfants ont rendu hommage à Tematakaurika, figure emblématique de la tradition pa'umotu, offrant ainsi une ouverture culturelle particulièrement symbolique à cette édition 2026.



Mais cette année, le Makeva Haga Matakeinaga innove également dans son organisation. Jusqu'au 26 juillet, les animations seront portées par les trois quartiers de Hao, Atanua, Huiroro et Farepa, qui s'affronteront dans une série d'épreuves mettant en valeur les savoir-faire et les traditions locales.



Au programme figurent des concours de confection de tīfaifai, de création de bijoux en coquillages, de chants, de pêche, de préparation du coprah, ainsi que des compétitions sportives de va'a et de tū'aro mā'ohi. Les très attendues élections de Miss et Mister ainsi que les concours de Hura Nui viendront également rythmer ce mois de festivités.



Plus qu'un simple rendez-vous festif, le Makeva Haga Matakeinaga s'affirme comme un moment fort de la vie de l'atoll, favorisant les échanges entre générations, la transmission du patrimoine pa'umotu et le dynamisme des quartiers. Pendant un mois, Hao vivra ainsi au rythme de sa culture retrouvée.

Rédigé par Teraumihi Tane le Dimanche 28 Juin 2026 à 11:36 | Lu 178 fois



