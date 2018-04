Le grand-père soupçonné d’agression sexuelle maintenu en détention

Face au JLD, le retraité, mis en examen pour viol et agression sexuelle, a reconnu les caresses. Il n’a pas infirmé les accusations de pénétration digitale mais a indiqué que cela résultait d’un « faux mouvement.» il a, par ailleurs, émis des regrets : « je m’excuse auprès de ma petite-fille et de mes enfants. Je n’ai jamais eu l’intention de faire du mal et je ne compte pas me sauver. Désormais, mon but est de reconstruire dans la mesure du possible. »



Tout comme le juge d’instruction, le représentant du ministère public a demandé à ce que l’individu soit maintenu en détention car il ne vit pas en Polynésie et ne présente aucune « garantie de représentation. »



Pour la défense du sexagénaire, Me Roy a rappelé que son client avait reconnu les faits : « les conséquences sont terribles pour la famille (…) Le rapport gynécologique montre qu’il n’y a pas de traces et mon client a tout avoué. »



Après en avoir délibéré, le JLD a ordonné le maintien en détention du prévenu : « on ne connaît rien de vous. Vos empreintes n’ont pas été transmises au Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). Même si l’on indique que votre casier judiciaire est vierge, nous n’avons aucun élément sur vous, aucune expertise. Il y aussi une incertitude quant au fait que ce soit la première fois. Et puis, il y a le trouble à l’ordre public avec cette atteinte directe au sein de la cellule familiale alors qu’elle a pour devoir de protéger ses enfants notamment lorsqu’ils sont jeunes et immatures. »