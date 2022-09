Le grand chelem pour Tutearii Hoatua à la Hawaiki Nui Solo

Tahiti, le 17 septembre 2022 – Vainqueur déjà des deux premières étapes de la Hawaiki Nui Solo Va'a, Tutearii Hoatua s'est également adjugé, samedi, la troisième et dernière étape entre Mahina et Moorea et la victoire au général. Grâce à une folle remontée sur les dernières kilomètres, le rameur du Team OPT a coupé en premier la ligne d'arrivée sur la plage de Ta'ahiamanu en 3h24'27, devant son partenaire en club, Temoana Taputu. Revi Thon Sing, troisième ce samedi, a assuré l'essentiel pour conserver sa deuxième place au général.



C'est ce qu'on appelle gagner avec panache. Tutearii Hoatua a été impérial tout au long de la première édition de la Hawaiki Nui Solo Va'a qui s'est courue entre Tautira et Moorea. Deux première victoires avec la manière sur les étapes de Tautira-Hitia'a (22 km) et Hitia'a-Mahina (27 km), et un troisième succès décroché, samedi, entre Mahina et la plage de Ta'ahiamanu (43 km), à Moorea, à l'issue d'une course où il a contrôlé tous ses rivaux avant de mettre tout le monde d'accord sur les derniers kilomètres et de franchir de nouveau la ligne d'arrivée en première position après un peu moins de trois heures et demi d'efforts.

La bataille des caps vers Moorea Pourtant Tutearii Hoatua, porteur du maillot jaune, n'a pas réalisé le meilleur des départs depuis la plage de Hitimahana. Le natif de Tautira s'est vu enfermé dans le peloton et naviguait aux alentours de la 15e place. A l'avant, son plus proche poursuivant au général, Revi Thon Sing, s'est emparé de la tête avec l'objectif de refaire son retard d'une minute et trente secondes sur Hoatua. "J'ai tenté le tout pour le tout sur la dernière étape. Je savais que j'avais une minute et quelques secondes de retard sur Tutearii et j'ai pris un cap risqué", a indiqué Thon Sing.



Car en effet les caps, comme c'est souvent le cas sur les traversées en haute mer, ont été déterminants. Sur un cap direct vers Temae, on retrouvait donc Revi Thon Sing qui emmenait avec lui Kevin Céran-Jérusalémy et Tutearii Hoatua. "Sur un cap plus bas, vers Vaiare, on retrouvait Steeve Teihotaata, pas en réussite depuis le départ à Tautira et qui pointait à quasiment dix minutes de la première place au général. Son partenaire à Pirae Va'a et vainqueur du Te 'Aito cette saison, Hititua Taerea, suivait également ce cap de même que Yoann Cronstead. Et si l'impression visuelle donnait Revi Thon Sing en première position après un peu plus de deux heures de course, Temoana Taputu, coéquipier de Tutearii Hoatua au Team OPT, s'est fait oublié en optant pour un cap encore beaucoup plus au nord que ses rivaux. Un choix payant pour l'intéressé qui pointait en tête au large de Temae avec près de 500 mètres d'avance sur Revi Thon Sing qui n'arrivait pas de son à côté à se défaire de Tutearii Hoatua.

La folle remontée de Hoatua entre Temae et Opunohu



Temoana Taputu, quelque peu euphorique et poussé les encouragements de son bateau suiveur, a ensuite vu revenir sur lui la fusée Hoatua qui a profité de la montée de la houle et du vent entre Temae et Opunohu pour refaire son retard grâce encore une fois à sa science du surf. Derrière, Revi Thon Sing avait décroché et n'allait pas se mêler à la victoire. Et à l'entrée de la baie de Opunohu, le maillot jaune était quasiment revenu au contact de son partenaire de club. La victoire sur cette troisième étape s'est donc jouée au sprint. Sauf que Temoana Taputu s'est arrêté quelques mètres avant la ligne d'arrivée tracée sur la plage de Ta'ahiamanu. Une petite bévue qui a profité à Tutearii Hoatua qui franchissait la ligne d'arrivée en première position en 3h24'27. Taputu lui a ensuite emboité le pas une vingtaine de secondes plus tard. "Il a tenu la tête jusqu'au bout, je ne pensais pas pouvoir le rattraper. Il méritait de remporter cette étape, mais c'est la course", a confié Hoatua à l'issue de cette empoignade. "Avec les vagues des bateaux ça a poussé mon va'a vers la plage et avec la fatigue je n'ai pas pu réorienter mon va'a vers la ligne d'arrivée. C'est comme ça c'est la course. Mais je suis satisfait de mon résultat", a avoué pour sa part Taputu qui grâce cette deuxième place s'emparait de cette troisième place au général. La deuxième place au général elle est revenue à Revi Thon Sing qui a franchi la ligne d'arrivée à Ta'ahiamanu une minute et vingt secondes après Hoatua.



A l'issue donc des trois étapes de cette première Hawaiki Nui Solo Va'a, le Team OPT plaçait deux de ses rameurs sur le podium de la course, avec la victoire de Tutearii Hoatua et la troisième place de Temoana Taputu. Les "Postiers" qui placent également Peva Tauraa dans le top 10 au général. A noter par ailleurs qu'il s'agit de la deuxième victoire de prestige d'un rameur du Team OPT cette saison, après le succès de Manarii Flores en juillet dernier lors du Super 'Aito. Prochain grand rendez-vous désormais pour les rameurs dans un peu plus d'un moi avec la "grande" Hawaiki Nui Va'a aux Îles Sous-le-Vent.



>> Le classement général "Je n'avais rien à perdre, mon objectif aujourd'hui c'était au moins d'aller chercher une place sur le podium au classement général. Et puis quand j'ai vu que mon cap marchait bien, j'ai juste envoyé je n'ai plus réfléchi", a déclaré Temoana Taputu. A ce moment de la course, avec près de quatre minutes d'avance sur ses plus proches poursuivants, il la tenait cette place sur le podium, du fait notamment de la défaillance de Kevin Céran-Jérusalémy, troisième du général avant la dernière étape.





Rédigé par Désiré Teivao le Samedi 17 Septembre 2022 à 16:58 | Lu 212 fois