Le gouvernement s'invite au nouveau conseil municipal de Moorea

Tahiti, le 17 août 2020 - La quasi-totalité du gouvernement d'Édouard Fritch s’est rendu, lundi, à Moorea, dans les locaux de la paroisse protestante de Maatea pour rencontrer le nouveau conseil municipal de l’île. Les échanges ont porté sur de nombreux chantiers de l'île sœur tels que le nouveau parking pour le quai de Vaiare, la gestion des déchets ou encore la route de desserte du motu Temae...





Édouard Fritch et une grande partie de son gouvernement se sont rendus lundi à Moorea pour rencontrer le maire, Evans Haumani, et son tout nouveau conseil. Outre les échanges de remerciements, cette réunion a surtout permis au maire et au président du Pays d'échanger sur les très nombreux chantiers actuels et futurs de l'île sœur.

Parmi les chantiers abordés, on peut noter le projet de construction d'un nouveau parking pour le quai de Vaiare, le pont de Opunohu, les lieux d’ancrage sauvage des voiliers et une marina pour les pêcheurs en poti mārara.

Autre sujet mis sur le tapis par le président, la délicate question des déchets de Moorea. L'île reçoit plus d’un million de passagers en provenance de Tahiti chaque année, qui laissent leurs déchets sur place. Ces gros volumes de déchets représentent un coût important pour l'île sœur. La participation des visiteurs de Tahiti aux charges financières liées au traitement des déchets a d'ailleurs été évoquée.



Evans Haumani a également fait part au gouvernement de son souhait en matière de moyens. Ce dernier souhaiterait acquérir un nouveau camion à ordures ménagères, un nouveau camion incendie secours CCR pour couvrir la large surface de Moorea et le renforcement des équipes de pompiers par une dizaine d’agents. Le tāvana a également présenté les enjeux énergétiques et de fourniture d’eau potable de l’île.



À la suite de ces échanges, l’ensemble du gouvernement est allé sur le terrain pour visualiser les chantiers souhaités par le conseil de Moorea. Les autorités gouvernementales et communales ont discuté de l’agrandissement de la marina de Vaiare avec des zones supplémentaires de mouillage pour les bateaux de pêche et les voiliers, de la rénovation du quai des pêcheurs de Paopao, de la mise à jour du PGEM (Plan de gestion des espaces maritimes) ou de la reprise du chantier du pont d’Opunohu.



Enfin autre sujet important qui a été soulevé dans les discussions : la problématique de la route de desserte du motu Temae par le domaine privé de la société ODT, propriétaire du golf de Moorea. Selon le communiqué de la Présidence, il semble qu'une ébauche de solution a été évoquée. Affaire à suivre, donc...



Ps avec communiqué