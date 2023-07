Le gouvernement présente un inventaire de mesures pour l'outre-mer

Paris, France | AFP | mardi 18/07/2023 - La Première ministre Elisabeth Borne a annoncé mardi un inventaire de mesures très variées visant à améliorer le quotidien dans les territoires français d'outre-mer, notamment le pouvoir d'achat de leur population.



Fiscalité, eau, éducation, handicap, logement... à l'issue d'un Comité interministériel des outre-mer (CIOM), la cheffe du gouvernement a présenté un plan de 70 mesures.



"Nous voulons que nos compatriotes ultramarins vivent mieux, et qu'ils voient des changements, rapidement", a-t-elle déclaré devant la presse en présence de plusieurs de ses ministres.



Les questions les plus sensibles - institutions, immigration et sécurité - n'ont pas été abordées lors de cette réunion.



Parmi les décisions annoncées, une future réforme "en profondeur" de l'octroi de mer, protection tarifaire sur les produits importés dans les outre-mer.



"L'octroi de mer contribue à la vie chère en outre-mer", a déclaré le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, qui a promis que la réforme de ce dispositif serait "totalement adoptée et mise en œuvre au plus tard en 2027".



Le coût de la vie est plus élevé en outre-mer que dans l'Hexagone, notamment du fait des prix alimentaires, selon une récente étude de l'Insee.



Elisabeth Borne a par ailleurs annoncé 2,3 milliards d'euros d'investissements sur quatre ans (2024-2027) pour les infrastructures et les services publics, contre 1,8 milliard entre 2019 et 2022.



Ces investissements serviront "prioritairement pour financer les réseaux d'eau et d'assainissement, les infrastructures de transport et les écoles", selon la Première ministre, l'accès à l'eau étant, dans plusieurs collectivités d'outre-mer, entravé par la vétusté des réseaux.



Le décret gelant les prix de l'eau en bouteille à Mayotte, très attendu sur l'île de l'océan Indien en proie à une crise de l'eau, "sera publié demain", a-t-elle annoncé, promettant par ailleurs "de relancer l'élaboration d'un projet de loi spécifique à Mayotte".



Un "plan de rattrapage", de 150 millions d'euros sur quatre ans, sera engagé pour l'accompagnement médico-social des personnes handicapées, a-t-elle ajouté.



Le gouvernement s'est en outre engagé à revaloriser les bourses étudiantes en outremer, de 30 euros par mois, et à ce que davantage d'ultramarins - 3 sur 4 - deviennent éligibles aux aides à la continuité territoriale, qui permet d'avoir des billets d'avion à tarifs réduits.