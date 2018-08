Le gouvernement en visite officielle à Anaa et Hereheretue

PAPEETE, 8 août 2018 - Edouard Fritch participe à une tournée gouvernementale, du 9 au 11 août, à destination d’Anaa et de Hereheretue aux Tuamotu.



Le navire de la flottille administrative qui conduira la délégation gouvernementale à Anaa puis Hereheretue doit appareiller du port de Papeete mercredi en milieu d’après-midi avec des techniciens et des agents de l’administration. Le Tahiti Nui 1 est attendu jeudi en début de matinée à Anaa où arrivera par les airs la délégation gouvernementale, peu avant la mi-journée.



Le président Edouard Fritch doit notamment être accompagné de cinq des ministres de son gouvernement : Jean-Christophe Bouissou (Logement et Aménagement du territoire, en charge des transports interinsulaires), Tearii Alpha (Economie verte et Domaine, en charge des mines et de la recherche), Jacques Raynal (Santé et Prévention, en charge de la Protection Sociale Généralisée), Christelle Lehartel (Education, Jeunesse et Sports), et René Temeharo (Equipement, en charge des transports terrestres).



Après la cérémonie d’accueil des officiels, un conseil municipal extraordinaire est organisé avec le gouvernement. Ensuite, plusieurs visites de terrain sont programmées, à l’école, la salle omnisports, sur le site du projet de débarcadère. En début d’après-midi, une inauguration officielle de l’Aire marine éducative est notamment programmée.



La délégation embarquera à bord du Tahiti Nui 1 en fin d’après-midi pour naviguer de nuit jusqu’à Hereheretue.



Vendredi 10, sur l’atoll d’Hereheretue, ce sera la première fois que l’on accueille une délégation gouvernementale. Cet atoll du bout du monde, commune associée de Hao situé à 430 kilomètres de son chef-lieu, abritait 56 habitants lors du recensement général de la population d’août 2017. La délégation gouvernementale arrivera au large de l’île à l’aube vendredi matin.



Sur place, après la cérémonie préparée par la mairesse déléguée Mahia Tuteirihia et le tavana de Hao Théodore Tuahine pour l’accueil de ces officiels le président Fritch a prévu de s’entretenir avec le conseil municipal.



Plusieurs visites de terrain sont ensuite programmées, sur le site d’aménagement du débarcadère de l’atoll, dans les hangars municipaux, à la centrale électrique de l’île, à l’infirmerie et sur le site de l’abri cyclonique. La délégation gouvernementale quittera Hereheretue en fin d’après-midi.



Elle ne sera de retour à Tahiti qu’après le 20 heures de mer du trajet de retour et devrait arriver à Papeete en milieu d’après-midi, ce samedi.