Le gouvernement annonce une interdiction des sacs plastiques en 2019

PAPEETE, le 31 août 2018. Le gouvernement annonce ce vendredi qu'il prévoit une interdiction des sacs plastiques au second semestre 2019.





Le ministère de l’Environnement a rencontré jeudi matin les professionnels (producteurs, distributeurs et importateurs) de sacs plastiques en Polynésie française. Soucieux des impacts socio-économiques, le gouvernement a souhaité consulter les professionnels sur l’interdiction des sacs plastiques de caisse, y compris les sacs oxo-dégradables.



A l’issue de cette concertation, les professionnels et le gouvernement se sont mis d’accord pour une telle mesure d’interdiction, applicable au second semestre 2019.



Le gouvernement salue l’implication des professionnels et la mise en place des alternatives aux sacs plastiques par ces derniers.



Les consultations se poursuivront dans les mois à venir afin de faire évoluer la réglementation en la matière.