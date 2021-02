Le générateur G2P de la Punaruu en révision pour 18 semaines

Tahiti, le 22 février 2021 - La centrale EDT-Engie de la Punaruu procède actuellement à la révision des 24 000 heures de son groupe G2P, l'un de ses générateurs électriques. Cette opération de maintenance doit durer 18 semaines et mobiliser 22 personnes.



La société EDT-Engie annonce le lancement d'une opération de maintenance sur son générateur G2P à la centrale Émile Martin de la Punaruu. Cette opération de maintenance majeure sur ce générateur thermique est présentée comme "indispensable afin de garantir la continuité du service public de l’électricité, ainsi que l’équilibre du mix énergétique polynésien, qui se compose d’énergies thermique, hydraulique, et solaire".



Une révision-type des "24 000 heures" qui prévoit de durer 18 semaines et mobilisera 22 techniciens dont 14 mécaniciens, deux électriciens, quatre sous-traitants mécaniques et deux sous-traitants électriques. EDT-Engie annonce un investissement de 190 millions de Fcfp, dans ce cadre, "afin d’assurer la réussite de cette opération, qui inclut l’évaluation d’un possible rétrofit des groupes Pielstick les plus âgés dans le cadre des études de renouvellement du parc de production thermique".



Le générateur G2P a été mis en service en 1988 et cumule à ce jour plus de 154 000 heures de marche. Cet équipement industriel a permis une production annuelle de 25 gigawatt-heure (GWh) en 2020, soit l'énergie électrique nécessaire sur l'année à l'alimentation de plus de 8 300 foyers.