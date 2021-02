Le gendarme qui avait tuyauté un trafiquant poursuivi pour corruption

Tahiti, le 26 février 2021 - Le gendarme de la brigade de Faa'a placé en garde à vue mardi matin à la Section de recherches de Papeete a été déféré devant le procureur de la République vendredi matin. Notamment poursuivi pour corruption passive par personne dépositaire de l'autorité publique, il sera jugé par le tribunal correctionnel le 15 juin.



Au terme de 48 heures de garde à vue dans les locaux de la Section de recherches de Papeete, le gendarme de la brigade de Faa'a auquel il est notamment reproché d'avoir transmis des informations à un trafiquant, Tuki Fatuma, sur des enquêtes le concernant en contrepartie d'argent, a été déféré vendredi devant le procureur de la République. Poursuivi pour "corruption" et "détournement de données extraites d'un fichier automatisé", le militaire a ensuite été présenté devant le juge des libertés et de la détention qui l'a placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel qui aura lieu le 15 juin. Il a l'interdiction d'exercer sa fonction. Également déféré devant le parquet vendredi matin, Tuki Fatuma a ensuite été ramené à Nuutania où il est détenu.



L'enquête préliminaire visant ce gendarme de 33 ans, addict aux jeux d'argent, avait été ouverte en juin 2020 sur la base de déclarations anonymes affirmant qu'il donnait des informations à un individu bien connu de la justice et actuellement incarcéré dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour trafic de stupéfiants, Tuki Fatuma. Le gendarme est notamment suspecté d'avoir renseigné ce dernier sur une enquête en cours le concernant. Il aurait reçu plusieurs centaines de milliers de Fcfp en contrepartie de diverses informations et de la consultation de fichiers confidentiels.