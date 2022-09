Le géant du cinéma Jean-Luc Godard, s'est éteint à 91 ans

Rolle, Suisse | AFP | mardi 13/09/2022 - Le cinéaste franco-suisse Jean-Luc Godard, un des pères de la Nouvelle Vague, s'est éteint "paisiblement" mardi à son domicile dans la petite commune de Rolle en Suisse, a indiqué sa famille dans un communiqué.



Il avait 91 ans.



"Le cinéaste Jean-Luc Godard est décédé le 13 septembre 2022, annoncent son épouse Anne-Marie Miéville et ses producteurs. Aucune cérémonie officielle n'aura lieu. Jean-Luc Godard est décédé paisiblement à son domicile entouré de ses proches. Il sera incinéré", selon un bref communiqué transmis à l'AFP, par le Conseil juridique et fiscal de la famille, Patrick Jeanneret.



Interrogé par l'AFP, il a expliqué que l'annonce aurait dû être faite dans "deux jours" et que le communiqué avait dû être écrit à la hâte à la suite de la fuite sur le décès de M. Godard dans la presse.



Il est décédé "paisiblement chez lui, entouré de son épouse", a-t-il dit.



L'incinération aura lieu "d'ici deux jours, peut-être demain encore", a-t-il ajouté, en précisant que "les cendres resteront avec son épouse".



L'incinération "doit vraiment se passer dans l'intimité", a-t-il insisté.