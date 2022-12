Le gazole des navires de la desserte Tahiti-Moorea baisse de 16 Fcfp

Tahiti, le 30 novembre 2022 - Le conseil des ministres a décidé mercredi une baisse de -16 Fcfp/l sur le prix du gazole pour les navires assurant la desserte Tahiti-Moorea, qui passe donc à 90 Fcfp/l.



L’instabilité des cours sur le marché du pétrole en cette fin d’année s’est accentuée en raison de multiples facteurs notamment l’impact de l'embargo européen sur le brut russe et le plafonnement des prix envisagé, concomitamment avec la résurgence de l’épidémie de Covid-19 en Chine. Malgré ces incertitudes, le Conseil des ministres a décidé de maintenir les prix des hydrocarbures à leur niveau actuel pour le mois de décembre 2022, à l’exception d’une baisse de 16 francs du prix du gazole des navires assurant la desserte entre Tahiti et Moorea. L’effort financier du Pays pour toute l’année 2022 a été considérable et a permis de maintenir les prix de vente des carburants à des niveaux soutenables pour l’ensemble des Polynésiens.