Le gardien de prison condamné pour corruption reste en détention

Tahiti, le 3 novembre 2023 – La cour d'appel a rejeté jeudi la demande de mise en liberté déposée par le gardien de Nuutania qui a été condamné pour corruption, le 28 septembre dernier, à quatre ans de prison dont un avec sursis.



Le 28 septembre dernier, le tribunal correctionnel a condamné un surveillant pénitentiaire de Nuutania qui était poursuivi pour “corruption passive” à quatre ans de prison dont un an avec sursis ainsi qu'à l'interdiction définitive d'exercer dans la fonction publique. Ce père de famille âgé de 33 ans, qui percevait un confortable salaire mensuel de 500 000 francs, a été reconnu coupable d'avoir demandé de l'argent à des trafiquants en échange de services.



Alors qu'il a fait appel de cette décision – la cour d'appel examinera le fond du dossier le 7 décembre – l'homme a également saisi la juridiction pour faire une demande de mise en liberté qui a donc été examinée jeudi matin. À la barre, le trentenaire a expliqué qu'il avait formulé cette demande car il souhaite “trouver du travail” afin de subvenir aux “besoins de sa petite famille”. Il a par ailleurs émis des regrets en assurant qu'il avait commis “une faute impardonnable” sur le plan déontologique.



Trahison



Sans grande surprise, l'avocat général a ensuite requis la confirmation de la peine prononcée en première instance en affirmant que le prévenu avait “largement trahi sa mission” alors qu'il faisait partie de la “grande famille judiciaire” puisque son travail était de “garder des personnes sous main de justice”. Le représentant du ministère public a également tenu à revenir sur la situation financière du prévenu. “Alors qu'une grande partie de nos compatriotes peinent à subvenir à leurs besoins et que Monsieur affichait un revenu de 500 000 francs, il avance qu'il était endetté. Et alors ? Cela ne justifie en aucun cas les faits commis.”



Pour appuyer la demande de son client, Me Miguel Grattirola a affirmé que ce dernier, qui avait des “qualités professionnelle hors normes”, avait toujours été au service des autres. L'avocat a admis une “faute morale et déontologique” du gardien de prison, mais il a expliqué qu'il ne méritait pas d'être “traité de manière aussi sévère” et de rester en détention. “Qu'il comparaisse libre pour s'expliquer sur le fond”, a-t-il conclu. Après en avoir rapidement délibéré, la cour d'appel a rejeté la demande du prévenu qui sera donc jugé sur le fond le 7 décembre.