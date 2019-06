Le gala du conservatoire, une soirée dédiée aux arts traditionnels

PAPEETE, le 11 juin 2019 - L'incontournable rendez-vous de fin d'année scolaire, le gala du conservatoire se prépare. Le millier d'élèves des arts traditionnels de l'établissement répètent pour le jour J. Cette année, ils raconteront le destin de Tu Makinokino.



La grande nuit du conservatoire c'est une mise à l'honneur des arts traditionnels. Ceux-ci sont enseignés à près de mille élèves tout au long de l'année : 'ori tahiti, chants, percussions, 'orero.



Tous ou presque seront sur la scène de To'ata le 22 juin, faisant le lien entre le Heiva des écoles et le Heiva i Tahiti.



Cette année est un peu spéciale pour les élèves et leurs enseignants puisque l'établissement fête ses 40 ans. Aussi, l'attention portée à ce rendez-vous est un peu particulière.



Le conservatoire artistique de Polynésie française (CAPF) fait appel depuis plusieurs années à de grands auteurs, lauréats du Heiva dans leur catégorie pour la réalisation des thèmes de ses grands spectacles.



" Cette année, l'écriture et la mise en scène du spectacle ont été données à John Mairai ", précise fabien Dinard, le directeur du CAPF. " Il a choisi un thème fort pour l'occasion. " Un thème en lien avec l'histoire du fenua.



" Il y a quelques année, j'avais rédigé un 'orero avec pour intention de le monter de façon très épique, c'est ce texte qui parle de Tu Makinono, que j'ai repris ", se réjouit John Mairai. Après des heures de répétitions, il profite déjà du spectacle, ému par certaines interprétations et présentations de ces mots.



Le grand ancêtre des Pomare



Tu Makinono c'est le premier des Pomare. Le grand ancêtre de la dynastie, un arii entré dans la légende. Son périple est hors du commun.



"Tu" signifie guerrier, "Makinono", grande stabilité. Le nom de ce grand guerrier l'a précédé. Né entre 1450 et 1500, il a vécu à Fakarava. Ses parents auraient été originaires de 'Ana. Un jour, Tu Makinono décida de se rendre en pirogue sur l'île de Niau, à 100 kilomètres à l'ouest de la passe Garuae, pour une visite sur le marae Taino'a.



Mais une tempête changea ses plans. Elle l'empêcha d'atteindre son but. Le grand guerrier dériva plusieurs jours. Un soir, il vit une côte. Il longea un récif, c'était celui de Tahiti. Il arriva par la passe de Taunoa.



Sur la plage, le chef Mauahiti de Pare scrutait l'horizon, les yeux sur la passe de Taunoa. Il cherchait la pirogue de son fils parti en mer, sans doute prise dans une tempête. Mauahiti vit bien une pirogue secouée par les flots. Il aperçut Tu Makinono. Il sut aussitôt que ce n'est pas son fils, mais il accueilli le visiteur comme fils. Il finit même par en faire son héritier, chef de Pare. Tu Makinono épousa Piimoua, princesse de Arue.



Neuf générations plus tard, le 12 novembre 1815, Pomare II, 9e descendant de Tu Makinono, remporta la bataille de Fei Pi, devenant le seul arii de Tahiti.



Les élèves du conservatoire vont raconter cette légende. Le spectacle se terminera par un himene chanté par 700 d'entre eux. Intitulé Mori arata'i, la lumière qui guide, cet hymne protestant, datant sans doute du 19e siècle, est connu de tous les Polynésiens. " La mélodie a été conservée, les paroles ont été modifiées pour célébrer le fenua, la culture et la langue ", précise Frédéric Cibard, chargé de la communication au conservatoire.