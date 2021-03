Le futur statut des collaborateurs de l'APF épluché au Cesec

Plus de clarté dans les fondations



L'autre projet de texte soumis jeudi à l’avis du Cesec vise à diminuer de 500 000 à 100 000 Fcfp le montant minimum des donations en numéraire faite aux fondations. Le Cesec estime dans un avis non qualifié adopté à l’unanimité que cette disposition est superflue, d’autant que la règlementation de 2016 relative aux fondations en Polynésie française prévoit déjà l’appel à la générosité du public sans fixer de seuil de donation minimum.



En revanche, afin d’encourager davantage les soutiens privés, de favoriser l’intérêt des personnes physiques et morales donatrices et la création de prochaines fondations, le Cesec préconise que les régimes fiscaux soient plus incitatifs. L’institution propose ainsi de plafonner pour les donateurs la limite des versements déductibles du résultat imposable à 5 pour 1000 du chiffre d’affaires réalisé, au lieu de 2 pour 1000 actuellement, avec un taux de réduction de 40%.

L’institution recommande enfin de revoir et préciser les règles propres à la constitution et à l’administration de la fondation afin de renforcer leur sécurité juridique. Pour le Cesec, les conditions et droits associés aux qualités de "fondateur" et de "donateur" doivent être clarifiées, tandis que la notion de "membre" doit être réservée aux règles de constitution de l’association.



Après quatre années d’application de la loi de 2016 relative aux fondations, seules trois entités ont vu le jour en Polynésie française pour la réalisation d’une œuvre d’intérêt général à but non lucratif : la fondation Tupuna Tumu, présidée par Jean-Christophe Shigetomi, la fondation Te ti’aturi nei de Paul et Mareva Marciano, et la fondation Anāvai, présidée par Nuihau Laurey.