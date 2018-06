Le front de mer fermé à la circulation dimanche

PAPEETE, le 15 juin 2018 - La fédération tahitienne de triathlon organise ce dimanche, la Tahiti Oceania Cup. Un événement qui nécessitera la fermeture de la circulation sur le Front de mer, de 10h30 à 17 heures.



Dans le cadre du circuit Oceania Triathlon Union (OTU), la fédération tahitienne de triathlon organise le Tahiti Triathlon Oceania 2018, ce dimanche, dans le parc Paofai.



Cet événement sportif réunira les Élites de la zone Océanie. "Une course open en individuel ou en équipe, ouverte à partir de la catégorie Cadets (2001-2002) est également organisée le même jour, et sera le Championnat de Polynésie 2018 sur distance S", indique la fédération tahitienne de triathlon.



La course élite commencera à 11h30 et la course Open à 14h30.



De son côté, la municipalité informe les usagers que la circulation routière sur le Front de mer sera fermée entre 10h30 et 17 heures.