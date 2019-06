Le football féminin se refait une santé

Pour relancer la machine du foot féminin local, la FTF et Stéphanie Spielmann ont remis en place en 2016 un championnat de football féminin sénior et un championnat pour les moins de 16 ans. "Au fur et à mesure des années, on a eu de plus en plus d'équipes engagées. Ce qui nous a permis de lancer un championnat pour les moins de 23 ans", complète la cadre de la fédération.



Pour maintenir cette bonne dynamique, la FTF s'appuie sur une meilleure communication autour des événements liés au football féminin et sur le développement de structures d'encadrement au sein des clubs de football du fenua. "Il y a encore aujourd'hui un manque d'entrainement pour certaines équipes féminines", regrette Stéphanie Spielmann. "Elles ne sont pas prises au sérieux. Il faut vraiment que les clubs travaillent sur cet aspect et considèrent plus leur section féminine. Elles veulent s'entrainer plus, mais il y a un manque d'encadrant dans le foot féminin."



Certains clubs, comme Tefana et l'AS JT, ont pris les devants et ont lancé leurs écoles de football spécialement dédiées aux femmes. "J’ai toujours été pour l’évolution du football féminin ici à Tahiti. Cela ne pouvait que redémarrer, mais il fallait quelqu’un à la fédération pour le faire", expliquait Xavier Samin, coach de Te ui Tefana, dans un entretien à Tahiti Infos en février dernier.



"C’est un sport populaire, pas très cher, qui permet à toutes les jeunes filles de pouvoir faire du sport facilement en toute convivialité. Beaucoup de clubs ne proposent pas un entrainement par semaine. Nous on proposera un entrainement hebdomadaire avec une coach qui a passé les diplômes, supervisée par notre directeur technique. On a vraiment structuré toute la section avec le club, puisque l’équipe sénior remonte en Ligue 1. Il y a une vraie dynamique et on surfe là-dessus", expliquait plus récemment François Courtas, en charge de la section féminine de l'AS JT, sur le site de la fédération.