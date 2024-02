Le flou demeure à Kansas City au lendemain de la parade mortelle du Super Bowl

Kansas City, États-Unis | AFP | jeudi 15/02/2024 - Combien de tireurs? Quels mobiles? Plusieurs questions restent sans réponse jeudi à Kansas City, au lendemain de tirs qui ont fait un mort et plus de 20 blessés lors de la parade célébrant la victoire au Super Bowl dans cette ville du centre des Etats-Unis.



Des dizaines de milliers de personnes fêtaient l'équipe de football américain des Kansas City Chiefs, qui ont défilé dans les rues de cette ville du Missouri après leur sacre dimanche au Super Bowl, lorsque les tirs ont retenti près du parking de la gare Union Station, vers la fin de la célébration.



Au moins une personne est morte et 21 autres ont été blessées, avait indiqué le chef des pompiers de Kansas City, Ross Grundyson, lors d'une conférence de presse quelques heures après le drame.



La radio locale KKFI a annoncé sur sa page Facebook que l'une de ses animatrices, Lisa Lopez, était décédée lors de ces tirs.



L'hôpital Children's Mercy a déclaré traiter 12 blessés venant du rassemblement, dont 11 enfants âgés de 6 à 15 ans.



Neuf ont été touchés par arme à feu, mais tous devraient se remettre de leurs blessures, a détaillé auprès de l'AFP une porte-parole de cet établissement pédiatrique.



Trois personnes ont été interpellées et celles-ci sont "sous enquête pour les événements d'aujourd'hui", avait indiqué dans la soirée la cheffe de la police de Kansas City, Stacey Graves.



L'identité de ces suspects, leur implication exacte dans les tirs, de même que leurs potentiels mobiles n'ont cependant pas été révélés.



La police a lancé un appel à témoignages envers quiconque "a directement observé les tirs, posséde une vidéo des tirs, ou est une victime des tirs qui ne s'est pas encore signalée".



Une plateforme du FBI a également été mise en place pour collecter les vidéos pouvant aider l'enquête.



"Epidémie insensée"



L'événement vient s'ajouter à la longue liste de drames provoqués par des armes à feu aux Etats-Unis, qui paient un très lourd tribut à leur dissémination sur le territoire et à la facilité avec laquelle les Américains y ont accès.



Mercredi soir, le président Joe Biden a de nouveau appelé le Congrès à légiférer pour endiguer la violence par arme à feu dans le pays. Evoquant une "tragédie", le président américain a dit prier "pour ceux tués et blessés aujourd'hui à Kansas City", mais également "pour notre pays afin qu'il trouve la détermination de mettre fin à cette épidémie insensée de violence par arme à feu qui nous déchire".



Le pays compte davantage d'armes individuelles que d'habitants: un adulte sur trois possède au moins une arme et près d'un adulte sur deux vit dans un foyer où se trouve une arme.



La conséquence de cette prolifération est le taux très élevé de décès par arme à feu aux Etats-Unis, sans comparaison avec celui des autres pays développés.



Environ 49.000 personnes sont mortes par balle en 2021, contre 45.000 en 2020, qui était déjà une année record. Cela représente plus de 130 décès par jour, dont plus de la moitié sont des suicides.



Le Congrès des Etats-Unis n'a pas adopté de loi ambitieuse depuis longtemps, nombre d'élus étant sous l'influence de la puissante National Rifle Association (NRA), le premier lobby américain des armes.



Le maire de Kansas City, qui était présent avec sa famille lors de la parade, a dit être "en colère".



Une parade pour célébrer une victoire au Super Bowl, "c'est un jour dont beaucoup de gens espèrent se souvenir pour le reste de leur vie; et ce dont ils ne devraient pas avoir à se souvenir, c'est de la menace posée par la violence par arme à feu", a déclaré Quinton Lucas lors d'une conférence de presse.