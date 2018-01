Le fils de Yannick Mai maintenu en détention

PAPEETE, le 25 janvier 2018 - Le jeune homme de 30 ans était présenté ce jeudi devant le juge des libertés et de la détention (JLD) qui devait décider d’une possible remise en liberté sous contrôle judiciaire. L’homme est poursuivi pour « trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment d’argent. » A l’issue de la présentation, le magistrat a ordonné son maintien en détention.



La justice soupçonne le jeune homme, fils de Yannick Mai qui est actuellement incarcéré aux Etats-Unis pour trafic d’ice, d’avoir participé au trafic initié par son père. Lors de sa présentation ce jeudi, le JLD, évoquant notamment les 7 millions retrouvés chez un proche de la famille, a évoqué des « éléments objectifs » qui « démontrent la participation » du prévenu au trafic. Le magistrat a également fait référence à l’« attitude » de l’individu qui semble « en savoir plus » que ce qu’il a laissé paraître lors de ses différentes auditions. Les enquêteurs sont toujours à la recherche de plusieurs millions qui semblent s’être évaporés.